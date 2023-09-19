Пожежа у квартирі науковців: у Києві в лікарні помер професор Могилянки Михайло Кірсенко

Дружина науковця, відома історикиня, загинула 11 вересня просто під час пожежі.

Медикам не вдалося врятувати життя професора Києво-Могилянської академії Михайла Володимировича Кірсенка. Він більше тижня перебував у лікарні після пожежі, яка сталася в Києві в квартирі на першому поверсі столичної 10-поверхівки на вул. Петра Скоропадського, 33. Дружина Кірсенка, дослідниця історії, доцентка кафедри НаУКМА Тетяна Балабушевич, загинула ще до приїзду вогнеборців.

Про це пише Big Kyiv.

"Михайло Володимирович був засновником кафедри історії, очоливши її 1993 року. Це невимовна втрата для кафедри, університету та всієї історичної спільноти. Світлая пам’ять!" – повідомили на кафедрі історії НаУКМА.

Тетяна Балабушевич та її чоловік, доктор історичних наук, професор НАУКМА Михайло Кірсенко займалися дослідженням історії України та Європи. Вони неодноразово отримували нагороди за досягнення в науці.

Михайло Володимирович є співзасновником Українського центру миру, конверсії та конфліктних ситуацій. Він працював в університетах і наукових інституціях Великої Британії, США, Чехії, Польщі, Франції; брав участь у конгресах і конференціях в Україні, Росії, Польщі, Швейцарії, Німеччині, Франції, Швеції, США, Канаді, Італії, Чеській Республіці, Сан-Марино, Угорщині, Болгарії, Словаччині, Греції, Румунії, Литві, Естонії, Данії, Нідерландах, Люксембурзі, Індії, Ватикані.

Нагадаємо, пожежа сталася 11 вересня. Під час виїзду на подію представники ДСНС повідомляли, що одна особа загинула, друга внаслідок сильного отруєння продуктами горіння перебуває в лікарні.

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