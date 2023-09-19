На околиці Києва спалахнула масштабна пожежа: людям радять закривати вікна

В ДСНС пояснили, що горить поруч зі столицею.

У вівторок, 19 вересня, поблизу Києва спалахнули дві пожежі. Мешканці Оболоні пишуть, що в небо на околиці столиці піднімається чорний дим. Також люди стверджують, що у повітрі стоїть їдкий запах гару. Людям радять закривати вікна.

В ДСНС Києва сайту ТСН.ua повідомили, що до них не надходили звернення щодо пожеж на території Києва і саме Оболонського району.

В головному управлінні ДСНС Київської області підтвердили пожежу, яка спалахнула поблизу столиці.

"На острові Великий у Вишгородському районі спалахнула пожежа. Там загорілася трава на площі 1.5 га. Пожежні вже на місці та ліквідовують загорання", - повідомили сайту ТСН.ua в ДСНС Київської області.

Наразі відомо лише про одну пожежу в області, хоча на відео, яке опубліковано у соціальних мережах, видно, що горить в двох місцях.

На околиці Києва спалахнула масштабна пожежа

Нагадаємо, у Києві покарали педофіла, який розбещував та ґвалтував хлопчика упродовж декількох років.

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