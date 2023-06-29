В киевском метро уже сменили вывеску на одной из переименованных станций: фото

В метро Киева уже сменили вывеску на одной из переименованных станций.

Соответствующее фото обнародовали пользователи соцсетей.

Станция "Площадь Льва Толстого" получила новое название "Площадь Украинских героев" в честь украинских героев разных поколений.

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Напомним, в Киеве еще в мае были официально переименованы две станции столичного метрополитена. Решением Киевсовета станции "Площадь Льва Толстого" и "Дружбы народов" от 18 мая должны называться "Площадь Украинских героев" и "Зверинецкая" соответственно.

С момента переименования прошло уже больше месяца, но на станциях оставались старые названия, а также их по-старому объявляли в вагонах метрополитена.

Когда начнут менять навигацию в подземке, убирать старые и объявлять в вагонах новые названия, читайте в статье ТСН.ua: "Следующая — Зверинецкая": когда окончательно в Киеве переименуют две станции метро".

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