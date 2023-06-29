"Палач" и "оккупант": на Печерске покраснели памятники (фото)

В Киеве неизвестные активисты облили красной краской бюсты советских военных, установленных в парке Славы на столичном Печерске.

Теперь лицо советских партизан Сидора Ковпака и Алексея Федорова стали красного цвета.

Кроме того, на памятниках появились надписи белой краской: "палач", "оккупант", "чекист".

В общей сложности пострадали четыре бюста: Алексея Федорова, Сидора Ковпака, Павла Рыбалко, Ивана Черняховского. На некоторых памятниках написано: "снеси".

В центре Киева памятники советским партизанам облили красной краской/фото Телеканал "Киев"

Что говорят в полиции?

В полиции Киева сообщили, что уже выясняют, кто испортил памятниками в центре столицы.

"Событие на Печерске зарегистрировано. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента", – рассказали сайту ТСН.ua в полиции Киева.

Сидор Ковпак с красным лицом/фото Телеканал "Киев"

Почему не демонтированы?

Киевляне удивляются, почему эти советские памятники до сих пор не убрали из парка Славы в центре города, ведь если бы их своевременно демонтировали, никто бы их не обливал краской.

"Объекты, имеющие статус памятника национального значения будут демонтированы – с 15 июля вступает в действие закон о дерусификации. Памятники "со статусом" под него подпадают, он снимается с них автоматически. После этого можно будет их демонтировать. Те памятники, которые не имеют статуса, не демонтируются, скорее всего, из-за не спешки или саботажа городских чиновников. Демонтировать их должны силами департамента благоустройства КГГА. Экспертный совет уже давно дал свои выводы о демонтаже этих памятников. Далее следует распоряжение КГГА и благоустройство может их демонтировать. Но такое распоряжение появилось только по памятнику Зое Космодемьянской, который стоял до этого времени в центре Киева. Его недавно демонтировали силами "Киевзеленстроя", — рассказала сайту ТСН.ua Ксения Семенова, депутат Киевсовета .

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал, как мужчина устроил пикник у Вечного огня в парке Славы на столичном Печерске.

Также мы писали о том, что в Одессе на голову памятника русской императрице Екатерине II надели красный колпак палача и прикрепили к руке статуи удавку из веревки.

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