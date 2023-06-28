В Киевской области экс-глава сельсовета призывал подчиненных сдаваться оккупантам – какой приговор ему грозит

Экс-чиновник долгое время возглавлял местный центр запрещенной "Партии регионов" и отличался своей прокремлевской позицией.

Служба безопасности собрала доказательную базу на бывшего главу Чабановского сельсовета в Киевской области Александра Киризлиева, который оправдывал вооруженную агрессию РФ и призывал своих подчиненных сдаваться оккупантам.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, накануне 24 февраля 2022 года он скрыто уехал в Россию через третьи страны.

"В первые дни полномасштабного вторжения РФ Киризлиев обзванивал своих подчиненных и призывал их не вступать в местные отряды терробороны и не сопротивляться рашистам. Таким образом он пытался сорвать проведение оборонных мероприятий на территории громады для скорейшего продвижения российских войск в направлении Киева", — говорится в сообщении.

Также он агитировал односельчан поддержать агрессора и помогать оккупационным группировкам РФ с провизией и расквартированием на территории населённого пункта.

Позже экс-председатель сельсовета продолжил подрывную деятельность на своей странице в Facebook – он распространял сообщения с оправдыванием полномасштабной войны РФ и называл вторжение в Украину "внутренним гражданским конфликтом".

Чабановский сельсовет досрочно прекратил полномочия Киризлиева как председателя и уволил его с занимаемой должности.

Пока ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенные должностным лицом).

Поскольку фигурант скрывается в России, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против государственной безопасности Украины. Злоумышленнику грозит до восьми лет тюремного заключения.

Напомним, СБУ задержала в Сумской области "регионала", который приводил российские ракеты на позиции ВСУ.

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