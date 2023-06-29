Категория
Киев
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Срок ареста истек: бывший наместник Павел Лебедь приехал в Лавру (видео)

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
820
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Срок ареста истек: бывший наместник Павел Лебедь приехал в Лавру (видео)

Митрополит Павел в Лавре по истечении срока домашнего ареста / Фото: скриншот с видео

На время домашнего ареста судья запретил митрополиту Павлу общаться со своими верующими.

Экс-наместник Киево-Печерской лавры Павел Лебедь приехал к своим прихожанам в Лавру. Срок домашнего ареста у него истек.

О приезде Лебедя в Лавру сообщило сообщество "Союз православных журналистов" в Telegram и обнародовало соответствующее видео.

Отметим, что митрополита УПЦ МП Павла, которого в народе называют "Паша Мерседес", СБУ подозревает в "разжигании религиозной розни, оправдывании и отрицании вооруженной агрессии России против Украины" (ст. 161 и 436-2 УК).

Срок ареста истек: экс-наместник Павел Лебедь приехал в Лавру

Срок ареста истек: экс-наместник Павел Лебедь приехал в Лавру

Напомним, что 1 апреля Шевченковский суд столицы избрал меру пресечения наместнику монастыря УПЦ МП в Киево-Печерской лавре митрополиту Павлу в виде двух месяцев домашнего ареста с ношением электронного браслета.

На суде Павел озвучил ряд жалоб. В частности, он уверял, что нечем заряжать свой электронный браслет.

Перед этим СБУ выложила в Сеть аудиозапись разговоров Павла, в которых тот радовался оккупации Херсона, а вторжение РФ называл "войной Америки и России до последнего украинца".

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
820
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация