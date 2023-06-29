Срок ареста истек: бывший наместник Павел Лебедь приехал в Лавру (видео)

На время домашнего ареста судья запретил митрополиту Павлу общаться со своими верующими.

Экс-наместник Киево-Печерской лавры Павел Лебедь приехал к своим прихожанам в Лавру. Срок домашнего ареста у него истек.

О приезде Лебедя в Лавру сообщило сообщество "Союз православных журналистов" в Telegram и обнародовало соответствующее видео.

Отметим, что митрополита УПЦ МП Павла, которого в народе называют "Паша Мерседес", СБУ подозревает в "разжигании религиозной розни, оправдывании и отрицании вооруженной агрессии России против Украины" (ст. 161 и 436-2 УК).

Срок ареста истек: экс-наместник Павел Лебедь приехал в Лавру

Напомним, что 1 апреля Шевченковский суд столицы избрал меру пресечения наместнику монастыря УПЦ МП в Киево-Печерской лавре митрополиту Павлу в виде двух месяцев домашнего ареста с ношением электронного браслета.

На суде Павел озвучил ряд жалоб. В частности, он уверял, что нечем заряжать свой электронный браслет.

Перед этим СБУ выложила в Сеть аудиозапись разговоров Павла, в которых тот радовался оккупации Херсона, а вторжение РФ называл "войной Америки и России до последнего украинца".