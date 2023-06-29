У київському метро вже змінили вивіску на одній з перейменованих станцій: фото

У метро Києва вже змінили вивіску на одній з перейменованих станцій.

Відповідне фото оприлюднили користувачі соцмереж.

Станція "Площа Льва Толстого" отримала нову назву "Площа Українських героїв" на честь українських героїв різних поколінь.

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Нагадаємо, у Києві ще у травні було офіційно перейменовано дві станції столичного метрополітену. Рішенням Київради станції "Площа Льва Толстого" та "Дружби народів" від 18 травня мають називатися "Площа Українських героїв" та "Звіринецька" відповідно.

Від часу перейменування минув уже понад місяць, але на станціях залишалися старі назви, а також їх по-старому оголошували у вагонах метрополітену.

Коли почнуть змінювати навігацію в підземці, прибирати старі й оголошувати в вагонах нові назви, читайте у статті ТСН.ua: "Наступна - "Звіринецька": коли остаточно в Києві перейменують дві станції метро".

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