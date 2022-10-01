В Киеве завтра – первый уровень опасности

В Киеве 2 октября объявляется первый уровень опасности, желтый.

Днем в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Об этом предупреждает КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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Специалисты призывают соблюдать основные рекомендации во время сильного ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

при сильном ветре спрятаться в ближайшем помещении или природном укрытии;

избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Фото: pixabay.com

"Если упало дерево или сломались ветки, необходимо звонить в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": (044) 272-40-18", — отметили в КГГА.

Напомним, замглавы КГГА Петр Пантелеев отметил, что в этом году целесообразно применить более гибкий подход к началу отопительного сезона и рассказал, когда дадут тепло в дома киевлян.

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