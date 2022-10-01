В Киеве завтра – первый уровень опасности

В столице 2 октября ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.
В Киеве 2 октября объявляется первый уровень опасности, желтый.
Днем в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.
Об этом предупреждает КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Специалисты призывают соблюдать основные рекомендации во время сильного ветра:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- при сильном ветре спрятаться в ближайшем помещении или природном укрытии;
- избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
"Если упало дерево или сломались ветки, необходимо звонить в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": (044) 272-40-18", — отметили в КГГА.
Напомним, замглавы КГГА Петр Пантелеев отметил, что в этом году целесообразно применить более гибкий подход к началу отопительного сезона и рассказал, когда дадут тепло в дома киевлян.
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