У Києві завтра — перший рівень небезпеки

У Києві 2 жовтня оголошується перший рівень небезпеки, жовтий.

Вдень у столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Про це попереджає КМДА із посиланням на Український гідрометцентр.

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Фахівці закликають дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Фото: pixabay.com

"Якщо впало дерево чи зламалися гілки, необхідно телефонувати до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": (044) 272-40-18", - зазначили у КМДА.

Нагадаємо, заступник голови КМДА Петро Пантелєєв зазначив, що цього року доцільно застосувати більш гнучкий підхід до початку опалювального сезону і розповів, коли дадуть тепло у будинки киян.

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