У Києві завтра — перший рівень небезпеки

У столиці 2 жовтня очікуються пориви вітру 15-20 м/с.
У Києві 2 жовтня оголошується перший рівень небезпеки, жовтий.
Вдень у столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с.
Про це попереджає КМДА із посиланням на Український гідрометцентр.
Фахівці закликають дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:
- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
"Якщо впало дерево чи зламалися гілки, необхідно телефонувати до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": (044) 272-40-18", - зазначили у КМДА.
Нагадаємо, заступник голови КМДА Петро Пантелєєв зазначив, що цього року доцільно застосувати більш гнучкий підхід до початку опалювального сезону і розповів, коли дадуть тепло у будинки киян.
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