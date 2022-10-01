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У Києві завтра — перший рівень небезпеки

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У Києві завтра — перший рівень небезпеки

Фото: unsplash.com

У столиці 2 жовтня очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

У Києві 2 жовтня оголошується перший рівень небезпеки, жовтий. 

Вдень у столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Про це попереджає КМДА із посиланням на Український гідрометцентр.

Фахівці закликають дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

  • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
  • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
© pixabay.com
Фото: pixabay.com

"Якщо впало дерево чи зламалися гілки, необхідно телефонувати до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": (044) 272-40-18", - зазначили у КМДА.

Нагадаємо, заступник голови КМДА Петро Пантелєєв зазначив, що цього року доцільно застосувати більш гнучкий підхід до початку опалювального сезону і розповів, коли дадуть тепло у будинки киян.

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