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Коли у Києві розпочнеться опалювальний сезон - відповідь КМДА

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Коли у Києві розпочнеться опалювальний сезон - відповідь КМДА

Фото: pixabay.com

Петро Пантелєєв зазначив, що цього року доцільно застосувати більш гнучкий підхід до початку опалювального сезону.

До початку опалювального сезону залишилося кілька тижнів. Подейкують, що через війну прийдешня зима буде найскладнішою з часів незалежності країни, тому мешканці Києва побоюються, що опалювальний сезон цього року розпочнеться пізно.

Коли у Києві "увімкнуть батареї" розповів в інтерв’ю "Вечірньому Києву" заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

"Як і зазвичай, опалювальний сезон у Києві розпочинатиметься залежно від погодних умов. Тобто тоді, коли середньодобова температура повітря протягом трьох діб буде нижчою за +8 градусів за Цельсієм і з урахуванням подальшого прогнозу", – сказав чиновник.

Також Пантелеєв додав, що нинішнього року доцільно застосувати більш гнучкий підхід до початку опалювального сезону. Це необзіжно з одного боку — щоб даремно не спалювати газ, коли надворі ще тепло, а з іншого — щоб не затягувати критичного похолодання.

"Зволікання у холодну погоду із запуском опалення може призвести до техногенних наслідків. Я вже не кажу про комфорт і здоров’я людей, які для нас на першому місці", — підкреслив заступник голови КМДА.

Нагадаємо, народний синоптик розповів, коли до України прийде бабине літо.

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