Що робити у випадку радіаційної небезпеки: Київська військова адміністрація оприлюднила чіткий алгоритм дій

Київська військова адміністрація оприлюднила чіткий алгоритм дій у випадку радіаційної небезпеки.

"Дорогі кияни! Ми не залякуємо вас, але знати як діяти - означає бути озброєним. Росія – країна-терорист. Ми маємо бути готові до різних сценаріїв", - йдеться у дописі КМВА.

Як підготуватися до радіаційної небезпеки

Зробіть багатоденний запас води у герметичних ємностях, майте харчову плівку, щоб швидко загорнути всю їжу у разі необхідності;

підготуйте маску, респіратор або ватно-марлеву пов'язку для захисту органів дихання, підготуйте гумові чоботи та рукавички;

запасіться засобами гігієни (приймати душ слід з милом, голову мити шампунем. У жодному разі не використовувати кондиціонери для волосся, оскільки вони можуть закріпити радіоактивний матеріал на волоссі);

підготуйте документи та гроші, предмети першої необхідності;

упакуйте ліки, мінімум білизни та одягу (1-2 зміни);

зібрані речі слід упакувати у герметичні поліетиленові мішки та пакети. Скласти їх у приміщенні, найбільш захищеному від проникнення зовнішнього забруднення.

Регламент йодної профілактики у разі виникнення радіаційної аварії визначає такі вікові групи та дозування:

діти до 1 місяця (немовлята та діти, які перебувають на грудному вигодовуванні) – 16 мг;

діти віком від 1 місяця до 3 років – 32 мг;

діти віком від 3 до 12 років – 62,5 мг;

підлітки від 13 до 18 років, дорослі до 40 років, вагітні та матері, які годують – 125 мг.

Фото: Київська міська державна адміністрація

"Важливо! Йодна профілактика здійснюється лише після офіційного оповіщення. Безпідставна йодна профілактика шкідлива для вашого здоров'я! Йодид калію слід вживати після їжі і лише після офіційного оповіщення про радіаційну аварію та необхідність йодної профілактики", - наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден попередив Путіна про те, що застосування зброї масового ураження в Україні матиме для Росії серйозні наслідки, і закликав не робити цього.

Як діяти у випадку радіаційної, хімічної та вибухової небезпеки

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