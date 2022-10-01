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Що робити у випадку радіаційної небезпеки: Київська військова адміністрація оприлюднила чіткий алгоритм дій

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Що робити у випадку радіаційної небезпеки: Київська військова адміністрація оприлюднила чіткий алгоритм дій

Фото: unsplash.com

Мешканців Києва закликають не поспішати пити йод.

Київська військова адміністрація оприлюднила чіткий алгоритм дій у випадку радіаційної небезпеки.

"Дорогі кияни! Ми не залякуємо вас, але знати як діяти - означає бути озброєним. Росія – країна-терорист. Ми маємо бути готові до різних сценаріїв", - йдеться у дописі КМВА.

Як підготуватися до радіаційної небезпеки

  • Зробіть багатоденний запас води у герметичних ємностях, майте харчову плівку, щоб швидко загорнути всю їжу у разі необхідності;
  • підготуйте маску, респіратор або ватно-марлеву пов'язку для захисту органів дихання, підготуйте гумові чоботи та рукавички;
  • запасіться засобами гігієни (приймати душ слід з милом, голову мити шампунем. У жодному разі не використовувати кондиціонери для волосся, оскільки вони можуть закріпити радіоактивний матеріал на волоссі);
  • підготуйте документи та гроші, предмети першої необхідності;
  • упакуйте ліки, мінімум білизни та одягу (1-2 зміни);
  • зібрані речі слід упакувати у герметичні поліетиленові мішки та пакети. Скласти їх у приміщенні, найбільш захищеному від проникнення зовнішнього забруднення.

Регламент йодної профілактики у разі виникнення радіаційної аварії визначає такі вікові групи та дозування:

  • діти до 1 місяця (немовлята та діти, які перебувають на грудному вигодовуванні) – 16 мг;
  • діти віком від 1 місяця до 3 років – 32 мг;
  • діти віком від 3 до 12 років – 62,5 мг;
  • підлітки від 13 до 18 років, дорослі до 40 років, вагітні та матері, які годують – 125 мг.
© Київська міська державна адміністрація
Фото: Київська міська державна адміністрація
©

"Важливо! Йодна профілактика здійснюється лише після офіційного оповіщення. Безпідставна йодна профілактика шкідлива для вашого здоров'я! Йодид калію слід вживати після їжі і лише після офіційного оповіщення про радіаційну аварію та необхідність йодної профілактики", - наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден попередив Путіна про те, що застосування зброї масового ураження в Україні матиме для Росії серйозні наслідки, і закликав не робити цього.

Як діяти у випадку радіаційної, хімічної та вибухової небезпеки

Як діяти у випадку радіаційної, хімічної та вибухової небезпеки

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