В Киеве открыли первые 10 заведений McDonald's: адреса

В Киеве открыли первые залы ресторанов McDonald's.
Первые 10 заведений McDonald's в столице уже полностью открыли свои двери для посетителей.
Об этом сообщили на странице McDonald's в Facebook.
В частности, теперь отведать любимые бургеры можно по адресам:
- просп. Гагарина, 2-А
- просп. Бажана, 3-Б
- ул. Михаила Гришко, 7
- ул. Теодора Драйзера, 4
- ул. Вышгородская, 33-А
- ул. Большая Васильковская, 22
- просп. Броварской, 27
- просп. Академика Палладина, 7-А
- просп. Леся Курбаса, 19-А
- просп. Оболонский, 26-А
При этом у McDonald's предупреждают о длиннющих очередях и просят заранее планировать свое время.
Напомним, 20 сентября в Киеве возобновили работу первые три ресторана McDonald's. Сначала заведения будут работать только на доставку, а залы, экспресс-окна и МакДрайв откроются в октябре.
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