В Киеве открыли первые 10 заведений McDonald's: адреса

Первые 10 заведений McDonald's в столице уже полностью открыли свои двери для посетителей.

Об этом сообщили на странице McDonald's в Facebook.

В частности, теперь отведать любимые бургеры можно по адресам:

просп. Гагарина, 2-А

просп. Бажана, 3-Б

ул. Михаила Гришко, 7

ул. Теодора Драйзера, 4

ул. Вышгородская, 33-А

ул. Большая Васильковская, 22

просп. Броварской, 27

просп. Академика Палладина, 7-А

просп. Леся Курбаса, 19-А

просп. Оболонский, 26-А

При этом у McDonald's предупреждают о длиннющих очередях и просят заранее планировать свое время.

Напомним, 20 сентября в Киеве возобновили работу первые три ресторана McDonald's. Сначала заведения будут работать только на доставку, а залы, экспресс-окна и МакДрайв откроются в октябре.

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