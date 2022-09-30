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В Киеве открыли первые 10 заведений McDonald's: адреса

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В Киеве открыли первые 10 заведений McDonald's: адреса

Фото: Associated Press

В Киеве открыли первые залы ресторанов McDonald's.

Первые 10 заведений McDonald's в столице уже полностью открыли свои двери для посетителей.

Об этом сообщили на странице McDonald's в Facebook.

В частности, теперь отведать любимые бургеры можно по адресам:

  • просп. Гагарина, 2-А
  • просп. Бажана, 3-Б
  • ул. Михаила Гришко, 7
  • ул. Теодора Драйзера, 4
  • ул. Вышгородская, 33-А
  • ул. Большая Васильковская, 22
  • просп. Броварской, 27
  • просп. Академика Палладина, 7-А
  • просп. Леся Курбаса, 19-А
  • просп. Оболонский, 26-А

При этом у McDonald's предупреждают о длиннющих очередях и просят заранее планировать свое время.

Напомним, 20 сентября в Киеве возобновили работу первые три ресторана McDonald's. Сначала заведения будут работать только на доставку, а залы, экспресс-окна и МакДрайв откроются в октябре.

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