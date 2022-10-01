Когда в Киеве начнется отопительный сезон – ответ КГГА

Петр Пантелеев отметил, что в текущем году целесообразно применить более гибкий подход к началу отопительного сезона.

До начала отопительного сезона осталось несколько недель. Поговаривают, что из-за войны грядущая зима будет самой сложной со времен независимости страны, поэтому жители Киева опасаются, что отопительный сезон в этом году начнется поздно.

Когда в Киеве "включат батареи" рассказал в интервью "Вечернему Киеву" заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

"Как и обычно, отопительный сезон в Киеве будет начинаться в зависимости от погодных условий. То есть тогда, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех суток будет ниже +8 градусов по Цельсию и с учетом дальнейшего прогноза", – сказал чиновник.

Также Пантелеев добавил, что в текущем году целесообразно применить более гибкий подход к началу отопительного сезона. Это необходимо с одной стороны — чтобы зря не сжигать газ, когда на улице еще тепло, а с другой — чтобы не затягивать критическое похолодание.

"Промедление в холодную погоду с запуском отопления может привести к техногенным последствиям. Я уже не говорю о комфорте и здоровье людей, которые для нас на первом месте", — подчеркнул замглавы КГГА.

Напомним, народный синоптик рассказал, когда в Украину придет бабье лето.

Как пройдет отопительный сезон в Украине во время войны и хватит ли ресурсов

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