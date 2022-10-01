Что делать в случае радиационной опасности: Киевская военная администрация обнародовала четкий алгоритм действий

Киевская военная администрация обнародовала четкий алгоритм действий в случае радиационной опасности.

"Дорогие киевляне! Мы не запугиваем вас, но знать как действовать — значит быть вооруженным. Россия — страна-террорист. Мы должны быть готовы к разным сценариям", — говорится в сообщении КМВА.

Как подготовиться к радиационной опасности

Сделайте многодневный запас воды в герметичных емкостях, имейте пищевую пленку, чтобы быстро завернуть всю еду при необходимости;

подготовьте маску, респиратор или ватно-марлевую повязку для защиты органов дыхания, подготовьте резиновые сапоги и перчатки;

запаситесь средствами гигиены (принимать душ следует с мылом, голову мыть шампунем. Ни в коем случае не использовать кондиционеры для волос, поскольку они могут закрепить радиоактивный материал на волосах);

подготовьте документы и деньги, предметы первой необходимости;

упакуйте лекарства, минимум белья и одежды (1-2 смены);

собранные вещи следует упаковать в герметичные полиэтиленовые мешки и пакеты. Сложить их в помещении, наиболее защищенном от проникновения наружного загрязнения.

Регламент йодной профилактики при возникновении радиационной аварии определяет следующие возрастные группы и дозировку:

дети до 1 месяца (младенцы и дети, которые находятся на грудном вскармливании) – 16 мг;

дети от 1 месяца до 3 лет – 32 мг;

дети от 3 до 12 лет – 62,5 мг;

подростки от 13 до 18 лет, взрослые до 40 лет, беременные и кормящие матери – 125 мг.

Фото: Киевская городская государственная администрация

"Важно! Йодная профилактика осуществляется только после официального оповещения. Безосновательная йодная профилактика вредна для вашего здоровья! Йодид калия следует употреблять после еды и только после официального оповещения о радиационной аварии и необходимости йодной профилактики", — отмечается в сообщении.

Напомним, ранее президент США Джо Байден предупредил Путина о том, что применение оружия массового поражения в Украине будет иметь для России серьезные последствия и призвал не делать этого.

Как действовать в случае радиационной, химической и взрывной опасности

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