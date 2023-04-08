В Киеве завершается отопительный сезон: трудности прохождения

В течение текущего отопительного сезона аварийные бригады Киевтеплоэнерго ликвидировали около 5 тысяч повреждений на тепловых сетях.

В Киеве 8 апреля завершается отопительный сезон.

Отключение зданий от тепла будет продолжаться до нескольких дней, что обусловлено технологическими требованиями.

Чтобы пройти отопительный сезон 2022-2023 годов, в столице заранее разработали 11 сценариев для преодоления критических ситуаций в условиях войны.

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Об этом рассказал в интервью "Вечернему Киеву" заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

По словам Пантелеева, еще летом штаб при КГГА разработал 11 ключевых возможных сценариев событий с возможным повреждением коммуникаций и оборудования, среди которых были и самые плохие варианты. Важно максимально подготовить городское хозяйство, персонал на объектах критической инфраструктуры, а также горожан. В то же время — не допустить панических волн. Конкретно, моделируя развитие событий, заблаговременно приняли ряд необычных решений.

"Осенью и зимой теплоэнергетические объекты столицы подверглись более десятку массированных атак с использованием ракет и дронов. Уровень повреждений разный для разных элементов системы теплоснабжения, но благодаря оперативной работе киевских специалистов, их последствия удалось минимизировать. Поэтому сейчас планово завершаем текущий сезон, и в тот же день фактически начинаем подготовку к следующему", — сказал он.

Кроме того, за текущий отопительный сезон аварийные бригады КП "Киевтеплоэнерго", крупнейшего теплопоставщика в столице, ликвидировали почти 5 тысяч повреждений на тепловых сетях.

Замглавы КГГА напомнил, что в столице раньше времени заменили тепловые сети на всех участках, где были прилеты.

"Благодаря программе международной технической помощи USAID Проекта энергетической безопасности, заменено более 11 км поврежденных ракетными обстрелами тепловых сетей в четырех районах Киева. Польская компания Logstor International предоставила нам качественные комплектующие и трубопроводы с самым низким уровнем теплопотерь для замены аварийного участка на территории Отрадного массива. В целом, даже в условиях военного положения нам удалось заменить более 50 км аварийных теплосетей", — пояснил он.

Петр Пантелеев отметил, что в этом году, в рамках подготовки к зиме, ремонтные работы будут проводиться в больших объемах, учитывая повреждения, нанесенные врагом.

Напомним, в Украине станет теплее, но дожди не прекращаются.

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