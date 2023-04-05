Как будет действовать комендантский час в Киеве на Пасху

После завершения комендантского часа люди смогут пойти в церковь и освятить пасхальную корзину.

В Киеве комендантский час в ночь на Пасху, 16 апреля, продлится как всегда — с 00:00 до 05:00.

Об этом 5 апреля сообщила Киевская городская военная администрация.

В КМВА объясняют, что комендантский час не отменят из-за безопасности киевлян и гостей столицы. В Пасхальную ночь, как и в другие дни, во время действия комендантского часа будет запрещено находиться на улице и в общественных местах, перемещаться по транспорту без спецпропуска или пешком.

"Призываем киевлян и гостей столицы правильно рассчитать время и вернуться домой до того, как начнет действовать комендантский час", — обратились КМВА к верующим.

Ранее синоптики сообщили, что следующая неделя в Украине будет прохладной, а потому именно такой будет и Вербное воскресенье, 9 апреля.

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