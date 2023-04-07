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Под Киевом обнаружены остатки вражеского беспилотника: что известно (фото)

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
854
Время на прочтение
1 мин
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Под Киевом обнаружены остатки вражеского беспилотника: что известно (фото)

Фото: Андрей Небитов

Это остатки неразорвавшейся боевой части вражеского дрона.

Под Киевом в Бориспольском районе обнаружены остатки вражеского беспилотника.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов в Telegram.

"Вблизи села Вороньков только нашли остатки неразорвавшейся боевой части вражеского беспилотника, сбитого ранее. Работниками взрывотехнической службы Киевщины будет выполнено управляемое уничтожение боеприпаса", — рассказал главный полицейский Киевщины.

Небытов добавил, что полиция Киевской области на месте. Ситуация под контролем.

Напомним, в Киевской областной военной администрации предупредили, что в окрестностях Киева может быть громко. В Бориспольском районе пройдут плановые взрывные работы.

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Просмотры
854
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