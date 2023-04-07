Призывал убивать украинцев: бывшему настоятелю киевского храма сообщили о подозрении

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении московскому клирику-блогеру Андрею Ткачеву по двум статьям Уголовного кодекса. За публичные призывы к войне (ст. 436) и оправдывание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 2 ст. 436-2) Ткачеву грозит до пяти лет тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как рассказали в Киевской городской прокуратуре, которая осуществляет процессуальное руководство по делу, после начала полномасштабного вторжения России в Украину подозреваемый в своих постах и видеоматериалах в соцсетях поддерживал и популяризировал действия страны-оккупанта, распространял российские нарративы о секретных биолабораториях и также утверждал, что "украинцы сами во всем виноваты".

Фото: СБУ

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Ткачев пытался убедить, что РФ не начинала войну, а наоборот завершает ее и переводил вину за ее начало на Майдан и украинцев. Также священник благодарил захватчиков со всех российских экранов за выполнение в Украине "грязной кровавой работы".

Что известно о скандальном блогере-священнике

Фото из открытых источников

Андрей Ткачев с 2006 по 2014 годы был настоятелем храма преподобного Агапита Печерского на Шулявке возле парка имени Пушкина. Он родился в 1969 году во Львове. Учился на факультете спецпропаганды военного института минобороны СССР в Москве.

В 2013 году его назначили руководителем миссионерского отдела киевской епархии УПЦ (МП) и ведущим на телеканале "Киевская Русь". В 2014-м Ткачев сбежал в Москву.

Напомним, на территории Киево-Печерской лавры ограбили келью, где проживал исполняющий обязанности наместника Лавры архимандрит Авраамий (Лотыш).

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