В Киеве возле больницы нашли тело женщины

Личность умершей пока не установили.
В четверг, 2 декабря, в Деснянском районе Киева нашли тело неизвестной женщины. На вид умершей около 35-40 лет.
Об этом ТСН.ua сообщили в пресс-службе полиции Киева.
Женщину без признаков жизни заметили прохожие в лесопарковой зоне возле больницы рядом с улицей Деснянской и вызвали полицию. По предварительной информации, на теле следов насилия обнаружено не было.
Причина смерти женщины будет известна после судебно-медицинской экспертизы. Личность умершей пока не установлена.
Напомним, что в Днепре мужчина выстрелил себе в грудь из помпового ружья. От ранения пострадавший скончался.
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