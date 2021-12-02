В Киеве пустили под снос "Арсенал": подрядчики построят на месте корпуса завода пищевой рынок

Будут демонтировать здание около четырех месяцев.
В Киеве подрядчики сносят здание бывшего завода "Арсенал". Под снос пустили корпус №4. Впоследствии там появится так называемый фуд-холл.
Об этом написали пользователи социальных сетей.
“В Киеве начали сносить завод “Арсенал”. Вернее, один из корпусов завода, потому что он находился в аварийном состоянии. Снос начали еще на выходных”, — отметили в публикации.
По данным издания "The Village Украина", будут демонтировать здание около четырех месяцев. Чтобы разобрать перекрытия, их приходится разрезать и обваливать вниз. В будущем здесь появится комплекс с фермерским рынком и рынком еды.
Отметим, что главный корпус завода "Арсенал" построили еще в 1764 году. Впоследствии предприятие обросло собственной инфраструктурой и стало полноценным военным промышленным объектом.
Корпус, который сейчас демонтируют подрядчики, построили в 1854 году на перекрестке улицы Московской и Кловского спуска.
Напомним, что в Киеве сильный ветер сорвал утеплитель с дома.
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