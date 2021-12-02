"Хороший фитнес перед работой": в Киеве пассажиры толкали маршрутку (видео)

Инцидент произошел на улице Академика Туполева.

В Киеве пассажиры толкали сломавшуюся маршрутку.

Об этом в четверг, 2 декабря, сообщает паблик ДТП.kiev.ua.

"Лучшему транспорту в Киеве быть. Хороший фитнес перед работой", — говорится в сообщении.

На кадрах видно, как четыре человека толкают автобус.

Напомним:

Ранее в Киеве пассажиры толкали троллейбус и "въехали" в Nissan. Событие произошло на Севастопольской площади. Патрульные составили на водителя троллейбуса протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.

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