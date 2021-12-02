"Хочу сдаться полиции": в Чернобыльской зоне задержали гражданина Беларуси (фото)

Ему грозит до 32 тысяч гривен штрафа.

В Чернобыльской зоне отчуждения поймали 28-летнего гражданина Беларуси, который заблудился возле радиолокационной станции "Дуга". Мужчина позвонил на линию "102" и сказал, что хочет "сдаться".

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Киевской области.

Белорус приехал в Украину через пункт пропуска в Черниговской области. В среду, 1 декабря, он незаконно проник в зону отчуждения для экстремального туризма.

На мужчину составили административный протокол по ст. 46-1 — нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению. Парню грозит штраф от 20 до 30 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан..

Напомним, что Фонд госимущества Украины (ФГИУ) выставил на аукцион первый объект аренды в Чернобыльской зоне отчуждения – помещение административно-бытового корпуса производственного комплекса "Вектор".

В Украине запустили платформу "Чернобыль": каждый может совершить виртуальный тур Зоной отчуждения

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