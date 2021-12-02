У Києві біля лікарні знайшли тіло жінки

Особу померлої поки не встановили.

У четвер, 2 грудня, у Деснянському районі Києва знайшли тіло невідомої жінки. На вигляд померлій близько 35-40 років.

Про це ТСН.ua повідомили у пресслужбі поліції Києва.

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Жінку без ознак життя помітили перехожі у лісопарковій зоні біля лікарні поряд із вулицею Деснянською та викликали поліцію. За попередньою інформацією, на тілі слідів насильства виявлено не було.

Причина смерті жінки буде відома після судово-медичної експертизи. Особу померлої поки що не встановили.

Нагадаємо, що у Дніпрі чоловік вистрілив собі в груди з помпової рушниці. Від поранення постраждалий помер.

У полтавському СІЗО померла 20-річна дівчина, яку визнали винною у вбивстві інструктора тиру

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