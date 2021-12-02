На Киев надвигается буря: снегопад не будет прекращаться весь день

На Киев надвигается буря: снегопад не будет прекращаться весь день

Буря накроет часть Украины.

В пятницу, 3 декабря, в Киеве ожидается сильный снегопад. Прогнозируется, что снег начнет идти в обед и не будет прекращаться до вечера.

Об этом свидетельствуют данные погодного радара.

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Так, снежная буря надвигается на Украину с северо-запада. Она накроет часть территории от Чернигова до Винницы. Согласно прогнозу, в Киеве снег пойдет в 14:00, в области — на час раньше. Осадки будут идти до 19:00. В то же время в столице будет без морозов. Температура чуть ниже нуля градусов ожидается только после 16:00.

Скриншот с сайта pogodairadar.com

Напомним, что 2 декабря облачная погода в Киеве будет держаться до самого вечера. Осадков синоптики не прогнозируют. Температура воздуха днем ожидается +5 +7 градусов, ночью 0 +2 градуса. Ветер юго-западного направления, 7-12 м/с.

Погода в Украине: первые дни декабря будут теплыми

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