В Киеве в результате падения обломков БпЛА загорелся пожар - КГВА

Перед этим сообщалось о работе сил противовоздушной обороны.

В Киеве в результате атаки вражеских беспилотников был зафиксирован в падении луков вражеского ударного беспилотника и загорелся пожар.

Об этом говорится в сообщении КГВА.

В сообщении КГВА указывается о пожаре в Дарницком районе столицы, который был оперативно ликвидирован.

"В результате сегодняшней ночной воздушной атаки беспилотников армии РФ по Киеву в столице зафиксировано падение обломков. В частности, в Дарницком районе города обломки сбитых вражеских дронов привели к возгоранию на открытой территории деревьев и травы. Пожар оперативно ликвидирован", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ ударила по Староконстантинову дронами, в результате чего в городе есть разрушения и потерпевшие.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне атаковали беспилотниками Киевскую область.

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