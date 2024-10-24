В Киеве из окна многоэтажки выпала женщина – что известно

В полиции Киева подтверждают, что поступал вызов о падении с высоты.
В Печерском районе столицы из окна 13-го этажа многоэтажки выпрыгнул человек.
Видео с телом человека на улицах перед подъездом одного из домов появилось в Сети.
В полиции Киева подтверждают, что вызов о падении с высоты поступил из Печерского района столицы. На место выехала следственно-оперативная группа, которая должна установить все обстоятельства трагедии.
Предварительно погибший человек не мужчина, а женщина. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.
Ранее сообщалось, что в Черновцах мужчина выпрыгнул из окна ТЦК.
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