Денежная помощь раненым защитникам из Киева: как получить, список документов

Военные должны подавать документы лично, но со временем появится возможность делать это онлайн.

В КГГА рассказали, как раненые киевляне-защитники и защитницы могут получить материальную помощь от столицы и какие документы следует предоставить.

Об этом заместитель директора Департамента социальной и ветеранской политики КГГА Максим Бученко сообщил в эфире "Киев24".

Для получения денежной помощи участники боевых действий, военнослужащие из Киева, раненые и находящиеся на лечение в госпиталях, могут обратиться по месту регистрации в Департамент с определенным комплектом документов.

"Это копия паспорта, идентификационного, заявление и также приложение пятое об обстоятельствах травмы, форма 027/о и 028/о — там, где они проходят лечение. Это основание для получения материальной помощи", — сказал Бученко.

В настоящее время работает исключительно подача документов в бумажной форме – либо лично, либо по почте. Но вскоре это будет введено в электронном формате.

"Ребята, если проходят лечение в городе Харьков или Днепр — без разницы, где они будут госпитализированы — смогут в онлайн-формате подать документы на получение материальной помощи", — анонсировал чиновник.

Он уточнил, что решение о помощи раненым военным было принято 24 сентября, соответственно право на ее получение имеют те, кто получил ранение после этой даты.

Напомним, в сентябре Киевский горсовет сообщил, что жители Киева, получившие ранения во время боевых действий, будут получать единоразовую материальную помощь в размере 45 тыс. грн из городского бюджета.

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