"Отмазали" тысячи уклонистов: разоблачены работники ТЦК в Киеве с более $1 млн наличными (фото)

Правоохранители сообщили о подозрении трем служащим Голосеевского ТЦК, экс-главе ВВК и двум гражданским лицам.

В Киеве правоохранители разоблачили работников Голосеевского РТЦК, которые помогли уклониться от мобилизации более 1000 военнообязанных мужчин. Во время обысков у них обнаружили более 1,2 млн дол. наличными и элитный автопарк.

Об этом сообщили ГБР и Офис генерального прокурора.

Сотрудники ГБР задержали трех должностных лиц Голосеевского РТЦК и трех гражданских, организовавших схему незаконного уклонения от мобилизации военнообязанными. По данным бюро, задержанные в целом помогли тысячам уклонистов.

Работники военкомата и глава ВВК этого же района создали преступную группу, предоставлявшую "услуги" мужчинам, желающим уклониться от военной службы по мобилизации. Организовал группу гражданский, который подыскивал "клиентов", собирал необходимые документы и передавал их в ТЦК.

Фигуранты обещали за 8500 дол. помочь с постановкой мужчин на учет в определенном ТЦК, выдать временные удостоверения и внести соответствующие сведения в Единый реестр военнообязанных и резервистов.

Правоохранители задержали подозреваемых при получении второй части средств на сумму 4000 дол.

Также был проведен комплекс следственных розыскных действий и более 40 обысков. Изъято более 1,2 млн. дол. и 45 тыс. евро наличными, мобильные телефоны, черновые записи, печати и клише ТЦК, военные билеты, 11 автомобилей бизнес-класса стоимостью более 100 тыс. дол. каждый.

В Киеве задержали троих должностных лиц Голосеевского ТЦК и троих гражданских, которые помогали уклонистам

В Киеве задержали троих должностных лиц Голосеевского ТЦК и троих гражданских, которые помогали уклонистам

В Киеве задержали троих должностных лиц Голосеевского ТЦК и троих гражданских, которые помогали уклонистам

В Киеве задержали троих должностных лиц Голосеевского ТЦК и троих гражданских, которые помогали уклонистам

В Киеве задержали троих должностных лиц Голосеевского ТЦК и троих гражданских, которые помогали уклонистам

В Киеве задержали троих должностных лиц Голосеевского ТЦК и троих гражданских, которые помогали уклонистам

В Киеве задержали троих должностных лиц Голосеевского ТЦК и троих гражданских, которые помогали уклонистам

В Киеве задержали троих должностных лиц Голосеевского ТЦК и троих гражданских, которые помогали уклонистам

Правоохранители сообщили о подозрении трем служащим Голосеевского ТЦК, экс-главе ВВК и двум гражданским лицам. В зависимости от содеянного им инкриминированы вымогательство и получение неправомерной выгоды, а также несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных сетей. Один из разоблаченных – глава ВВК – уже имел подозрение за аналогичные действия, был отстранен от должности, но продолжил влиять на процессы.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

В Киеве задержали троих должностных лиц Голосеевского ТЦК и троих гражданских, которые помогали уклонистам

В Киеве задержали троих должностных лиц Голосеевского ТЦК и троих гражданских, которые помогали уклонистам

В Киеве задержали троих должностных лиц Голосеевского ТЦК и троих гражданских, которые помогали уклонистам

В Киеве задержали троих должностных лиц Голосеевского ТЦК и троих гражданских, которые помогали уклонистам

В Киеве задержали троих должностных лиц Голосеевского ТЦК и троих гражданских, которые помогали уклонистам

В Киеве задержали троих должностных лиц Голосеевского ТЦК и троих гражданских, которые помогали уклонистам

Напомним, правоохранители задержали в Тернопольской области начальника РТЦК, который требовал от военнообязанного талоны на 1000 л дизтоплива в обмен на отсрочку от мобилизации.

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