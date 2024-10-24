В КГГА сообщили, когда начнутся осенние каникулы у школьников

Во время осенних каникул учащимся устроят дополнительные занятия и факультативы.

Осенние каникулы для столичных школьников начнутся 28 октября и продлятся до 3 ноября 2024 года.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Также в КГГА рассказали, что во время осенних каникул в школах для учащихся организуют работу кружков и компенсаторные занятия по разным предметам.

Между тем, учителя смогут присоединиться к вебинарам по повышению профессионального мастерства, практики для поддержки ментального здоровья и тренингов по домедицинской подготовке.

Заведения дошкольного и внешкольного образования во время каникул продолжат работу, учитывая ситуацию с безопасностью и придерживаясь алгоритма действий в случае объявления воздушной тревоги.

Напомним, учебный год в Украине продлится до 30 июня 2025 года. Однако Минобразования из-за сложной ситуации с энергоснабжением предоставило учреждениям большей свободы для организации учебного процесса.

Читайте также: