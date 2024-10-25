У Києві внаслідок падіння уламків БпЛА зайнялася пожежа — КМВА

Перед цим повідомлялося про роботу сил протиповітряної оборони.

У Києві внаслідок атаки ворожих безпілотників було зафіксовано в падіння луків ворожого ударного безпілотника та зайнялася пожежа.

Про це йдеться у повідомленні КМВА.

У повідомленні КМВА вказується про пожежу в Дарницькому районі столиці, яка була оперативно ліквідована.

"Внаслідок сьогоднішньої нічної повітряної атаки безпілотників армії РФ по Києву в столиці зафіксовано падіння уламків. Зокрема в Дарницькому районі міста уламки збитих ворожих дронів призвели до загорання на відкритій території дерев та трави. Пожежу оперативно ліквідовано", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ вдарила по Старокостянтинову дронами, в результаті чого у місті є руйнування і потерпілі.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни атакували безпілотниками Київську область.

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