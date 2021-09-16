В Киеве в лифте вместо установления связи повесили иконы

Подрядчик установил связь с божьими силами прямо в лифте.

В Киеве в доме по ул. Днепровская Набережная, 9-а в лифте повесили иконы.

Об этом сообщает Телеграм канал "Говорят на Бессарабке".

"ОСМД решило заказать услуги связи диспетчера с лифтовой кабиной. Но вместо этого подрядчик установил связь с божьими силами. Мы не знаем, есть ли связь с оператором, но точно знаем, что за лифтом присматривает Божий глаз. А, возможно, скоро такая связь будет во всех лифтах Дарницкого района? Все же подрядчики ОСМД так же обслуживают и все остальные лифты района", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно жители одной из столичных улиц, устали ждать коммунальщиков, выложили в соцсети, как залатали поврежденный участок дороги самостоятельно. Для этого они использовали довольно необычные материалы, а именно ковры.

Почему обрываются лифты и кто должен за это отвечать

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