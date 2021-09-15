Фоторепортаж с открытия украино-американской выставки "За волю Украины"

Альбом униформ Украинской Армии и Флота за период Освободительной борьбы (1917-1921). Художник Николай Битинский. 1937 год. Украинский Музей и Библиотека в Стэмфорде (США)

Эта выставка - знаковый пример культурной дипломатии в истории украино-американских двусторонних отношений.

Выставка "За волю Украины", организаторами которой стали Фонд Богдана Губского "Украина - XXI века" и Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне, открылась к 30-летию Независимости Украины в Киеве.

Эта выставка является первым межгосударственным мероприятием Украины и США в музейной сфере, это знаковый пример культурной дипломатии в истории украино-американских двусторонних отношений. Ведь впервые за 30 лет Независимости Украины и более чем 100-летнюю историю украинской диаспоры, в музейной выставке в Украине принимают участие 5 ведущих научных, музейных и культурно-просветительских украинских институтов в США, таких как Украинский Музей и библиотека в Стэмфорде, Украинский Национальный Музей в Чикаго, Украинская Свободная Академия Наук в США, Украинский Музей в Нью-Йорке, Украинский Исторический и Образовательный Центр и Музей имени Патриарха Мстислава в г. Сомерсет, которые в целом передали на экспозицию 181 раритет. Большинство из них экспонируется впервые.

В выставочном проекте приняли участие также 15 украинских музеев и архивов.

Выставка освещает историю униформы украинского войска времен Первой мировой войны и Украинской революции 1917-1921 годов, в частности Сечевых стрельцов, УНР, ЗУНР, правления гетмана Павла Скоропадского, Директории УНР.

Только за две недели выставку посетило почти 10 тыс. человек, в том числе ветераны армии США украинского происхождения, представители дипломатического корпуса и международных организаций, руководители органов местного самоуправления Украины, ученые и музейные сотрудники, молодежь и студенты. За это время проведено более 30 экскурсий.

Весомый вклад в реализацию выставочного проекта также сделали благотворители - Игорь Пушкин и компания GEOS.

Выставка продлится до 31 мая 2022 года.

Подробнее о выставке смотрите в фоторепортаже.

Отличие Железного Креста Армии УНР «За Зимний поход и бои» № 3 генерала Александра Загродского. 1921 год. Украинский Национальный Музей в Чикаго (США)

Бешмет, рубашка и пояс военного Украинского Государства. 1918 год. Украинский Национальный Музей в Чикаго (США)

Флаг военного формирования Армии УНР. 1918-1920 гг. Черновицкий областной краеведческий музей

Пояс и остроги старшины Владимира Кедровского. 1917-1919 гг. Украинский Музей в Нью-Йорке. В 1955-1963 гг. Владимир Кедровский возглавлял украинский отдел радиостанции «Голос Америки» в Вашингтоне. Подарок Юрия Кедровского

Служебный реестр генерал-хорунжего Николая Удовиченко. 1923 год. Украинский Исторический и Образовательный Центр. С постоянной коллекции Музея имени Патриарха Мстислава в г. Сомерсет (США)

Морская фуражка капитан-лейтенанта Святослава Шрамченко. 1918 год. Украинская Свободная Академия Наук в США

Команда организаторов выставки в составе (слева на право): Александр Непрель, Украинский Музей в Нью-Йорке (США); Майкл Андрец, Украинский исторический и образовательный центр, Музей имени Патриарха Мстислава в США; Лидия Ткачук, Президент Украинского Национального Музея в Чикаго (США); Иван Ковальчук, Генеральный директор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Мемориальный комплекс; Богдан Губский, глава Фонда «Украина – ХХІ века»; Любовь Волынец, Главный куратор Украинского Музея и Библиотеки у Стэмфорде (США), заведующая коллекцией народного искусства Украинского Музея в Нью-Йорке; Мария Клымчак, Куратор Украинского Национального Музея в Чикаго (США); Юрий Савчук, Куратор выставки «За волю Украины!»

Слева – Татьяна Стрельченко – Директор Американского дома в Киеве. Справа - Д-р Джессика Зихович – глава Представительства Института международного образования в Украине и офиса Программы имени Фулбрайта

Этьен де Понсен, Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Украине

Бартош Цихоцки, Чрезвычайный и Полномочный Посол Польши в Украине

Александр Ткаченко, Министр культуры и информационной политики Украины

Игорь Гордийчук, генерал-майор Вооруженных Сил Украины. Начальник Киевского Военного лицея им. Ивана Богуна. Герой Украины

Блаженнейший Святослав, Глава Украинской Греко-Католической Церкви

Архиепископ Агапит, архиерей Православной Церкви Украины, наместник Свято-Михайловского Златоверхого монастыря, член Священного Синода ПЦУ

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