Фоторепортаж с открытия украино-американской выставки "За волю Украины"

Эта выставка является первым межгосударственным мероприятием Украины и США в музейной сфере, это знаковый пример культурной дипломатии в истории украино-американских двусторонних отношений. Ведь впервые за 30 лет Независимости Украины и более чем 100-летнюю историю украинской диаспоры, в музейной выставке в Украине принимают участие 5 ведущих научных, музейных и культурно-просветительских украинских институтов в США, таких как Украинский Музей и библиотека в Стэмфорде, Украинский Национальный Музей в Чикаго, Украинская Свободная Академия Наук в США, Украинский Музей в Нью-Йорке, Украинский Исторический и Образовательный Центр и Музей имени Патриарха Мстислава в г. Сомерсет, которые в целом передали на экспозицию 181 раритет. Большинство из них экспонируется впервые.
В выставочном проекте приняли участие также 15 украинских музеев и архивов.
Выставка освещает историю униформы украинского войска времен Первой мировой войны и Украинской революции 1917-1921 годов, в частности Сечевых стрельцов, УНР, ЗУНР, правления гетмана Павла Скоропадского, Директории УНР.
Только за две недели выставку посетило почти 10 тыс. человек, в том числе ветераны армии США украинского происхождения, представители дипломатического корпуса и международных организаций, руководители органов местного самоуправления Украины, ученые и музейные сотрудники, молодежь и студенты. За это время проведено более 30 экскурсий.
Весомый вклад в реализацию выставочного проекта также сделали благотворители - Игорь Пушкин и компания GEOS.