У Києві в ліфті замість встановлення зв’язку повісили ікони

Підрядник встановив зв’язок із божими силами просто у ліфті.

У Києві в будинку по вул. Дніпровська Набережна, 9-а в ліфті повісили ікони.

Про це повідомляє Телеграм-канал "Говорят на Бессарабке".

"ОСББ вирішило замовити послуги зв’язку диспетчера с ліфтовою кабіною. Але замість цього підрядник встановив зв’язок із божими силами. Ми не знаємо чи є, все ж таки, зв’язок із оператором, але точно знаєм, що за ліфтом наглядає Боже око. А, можливо, скоро такий зв’язок буде у всіх ліфтах Дарницького району? Все ж таки підрядники ОСББ так само обслуговують і всі інші ліфти району", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно жителі однієї зі столичних вулиць, які відчаялися чекати комунальників, виклали у соцмережі, як залатали пошкоджену ділянку дороги власноруч. Для цього вони використали досить незвичні матеріали, а саме килими.

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