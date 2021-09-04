В Киеве горел бизнес-центр: чрезвычайники спасли ребенка, который застрял в лифте

В Киеве горел бизнес-центр: чрезвычайники спасли ребенка, который застрял в лифте

Жертв и пострадавших нет.

В Киеве спасатели ликвидировали пожар в сауне бизнес-центра в Дарницком районе. К тушению привлечены 40 человек и девять единиц техники ГСЧС.

Об этом в субботу, 4 сентября сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В 18:18 поступила информация о пожаре в Дарницком районе по ул. Ларисы Руденко, 6 А в помещении восьмого этажа бизнес-центра "Колизей". Огонь распространился на кровлю площадью около 100 кв. м", — говорится в сообщении.

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Во время проведения спасателями разведки между 7 и 8 этажами из лифтовой кабины удалось спасти ребенка (2005 г.р.), который был заблокирован.

Отмечается, что 19:22 пожар в помещении сауны фитнес-центра и частично кровли бизнес-центра локализован на площади 100 кв. м, а в 19:30 — ликвидирован.

Напомним:

В пятницу вечером, 3 сентября, в Киеве вспыхнул костел Святого Николая. В результате масштабного пожара пострадало внутреннее убранство храма на первом и втором этажах, также был разрушен орган. К счастью, пострадавших нет.

ТСН.ua собрал все, что пока известно о происшествии.

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