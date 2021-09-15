В Киеве мужчина устроил беспорядочную стрельбу из-за замечаний об алкоголе

По факту хулиганства начато уголовное производство.

В среду, 15 сентября, на улице Здолбуновской в столичном микрорайоне Позняки нетрезвый мужчина совершил несколько хаотичных выстрелов из пистолета травматического действия "Форт".

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, в результате инцидента никто не пострадал.

На месте происшествия полицейские задержали правонарушителя и изъяли у него пистолет с патронами.

Задержанным оказался 51-летний киевлянин, который не объяснил полиции мотивы своего поведения. По словам очевидцев, мужчина неадекватно среагировал на замечания граждан о запрете употребления спиртных напитков в общественном месте.

Стрелку объявили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением оружия) Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Запорожье на Набережной магистрали рядом с кафе произошла перестрелка, в результате которой травмы получили 5 человек, трое из них — госпитализированы.

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