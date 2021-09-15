В столичной подземке мужчина достал газовый примус и поджарил сосиску (видео)

Видео, которое распространилось в Сети 15 сентября, моментально стало вирусным.

В столичном метро пассажиры сняли очередной странный инцидент.

Так, очевидцы среди других пассажиров заметили мужчину с рюкзаком, который расположился в хвосте вагона. На кадрах видео видно, что из рюкзака он достал газовый примус и сосиску и поджарил ее на глазах у десятка пассажиров.

Напомним:

Ранее в Киеве пьяный мужчина остановил движение метро. Он пять минут нарушал покой на "Контрактовой". Беспомощный полицейский все это время ходил за ним вместо того, чтобы просто сделать свою работу. В конце концов нарушитель прыгнул на рельсы и пошел по тоннелю в сторону центра. Движение было остановлено на 5-7 минут.

Он пять минут нарушал покой на "Контрактовой". Беспомощный полицейский все это время ходил за ним вместо того, чтобы просто сделать свою работу. В конце концов нарушитель прыгнул на рельсы и пошел по тоннелю в сторону центра. Движение было остановлено на 5-7 минут. Также в Киеве возле станции метро "Житомирская" прохожие буквально застыли от удивления, когда недалеко от них прошел лось.

Кроме того в метро Киева двое подростков навеселе устроили наглую выходку. Они разрисовали стены и двери в вагоне подземки. Никто из взрослых не остановил малолетних хулиганов. Правда, людей в вагоне метро было очень мало.

Они разрисовали стены и двери в вагоне подземки. Никто из взрослых не остановил малолетних хулиганов. Правда, людей в вагоне метро было очень мало. Также ранее в Киеве полиция поймала пару, которая курила в вагоне метро. Парень и девушка после общения с правоохранителями таки извинились за нарушения.

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