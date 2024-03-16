В Киеве уровень воды в Днепре поднялся до максимума

За последние семь дней уровень Днепра в пределах столицы вырос более чем на 60 см.

В Киеве на 16 марта уровень воды в Днепре поднялся до своего абсолютного максимума с начала 2024 года, однако аварийные подтопления не зафиксированы.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в Telegram.

Уровень Днепра в пределах Киева поднялся до абсолютного максимума с начала 2024 года. По состоянию на 16 марта он зафиксирован на отметке 601 см над постом "0". Температура воды – 3,9 градусов по Цельсию.

По данным мониторинга, за последние семь дней уровень Днепра в пределах столицы вырос более чем на 60 см.

При этом, как заметил начальник КМВА Сергей Попко, наблюдается значительное колебание уровня воды в течение суток. К примеру, 14 марта он изменялся от 620 см до 577 см, но на время фиксации составлял 583 см.

Подъем уровня воды и столь значительные колебания происходят вследствие увеличения сбросов воды из Киевского водохранилища из-за пропуска весеннего половодья. Поэтому наблюдается начальное затопление пойм и пониженных приречных территорий.

Уровень опасности гидрологических явлений I (желтый).

"По состоянию на 16 марта аварийных подтоплений по городу не зафиксировано. Промышленные объекты и жилые массивные города вне опасности. Мониторинг нынешнего половодья продолжается", — отметил Попко.

По прогнозам Укргидрометцентра, как минимум до 19 марта уровень воды в Днепре в Киеве будет удерживаться выше отметок начального затопления пойм и пониженных приречных территорий, подчеркнул начальник КМВА.

Напомним, в Чернобыльском заповеднике сообщили о весеннем половодье : большая вода пришла необычно рано.

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