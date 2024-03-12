В Киеве продавец уличной еды шпионил за зданиями Службы безопасности и ВСУ: как его наказали

Разведывательная информация требовалась оккупантам для осуществления серии прицельных ракетных ударов по Киеву.

В Киеве российский агент шпионил за зданиями Службы безопасности и ВСУ. По материалам СБУ он получил 15 лет за решеткой.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Благодаря доказательной базе Службы безопасности реальный срок заключения получил еще один участник агентурной сети ФСБ, которая была обезврежена в сентябре 2022 года на Киевщине. Тогда были задержаны все четыре участника вражеской группы. Злоумышленники собирали разведданные о Силах обороны и критической инфраструктуре на территории столичной региона. По материалам СБУ суд назначил одному из российских агентов 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества", – говорится в сообщении СБУ.

Как установило расследование, злоумышленник скрыто фотографировал здания Службы безопасности и ВСУ, а также фиксировал номера служебного транспорта на паркингах оборонных ведомств.

Кроме того, он передавал агрессору координаты ключевых теплогенерирующих предприятий, которые обеспечивают отоплением гражданскую инфраструктуру.

За каждую выполненную задачу агент ФСБ получал от своего российского куратора до 10 тыс. грн. Денежные средства поступали на криптовалютные кошельки и банковские карточки, оформленные на подставных лиц.

Разведывательная информация требовалась оккупантам для осуществления серии прицельных ракетных ударов по Киеву.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника во время отработки им вражеской разведзадачи.

По данным следствия, приспешником агрессора является 32-летний продавец уличной еды, который после оккупации Херсона переехал в Киев.

В поле зрения российской спецслужбы мужчина попал через российский телеграмм-канал, где пытался найти дополнительный заработок.

Таким образом, в августе 2022 года на мужчину дистанционно вышел кадровый сотрудник управления ФСБ по Ростовской области, который впоследствии завербовал его.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Отметим, что двое его сообщников уже отбывают наказание за решеткой. Что касается четвертого участника агентурной группы ФСБ – обвинительный акт направлен в суд.

Напомним, СБУ разоблачила агента ФСБ в рядах ВСУ, который планировал отравить своих командиров.

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