У Києві рівень води у Дніпрі піднявся до максимуму

За останні сім днів рівень Дніпра у межах столиці зріс на понад 60 см.

У Києві станом на 16 березня рівень води у Дніпрі піднявся до свого абсолютного максимуму з початку 2024 року, проте аварійні підтоплення не зафіксовані.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація у Telegram.

Рівень Дніпра в межах Києва піднявся до абсолютного максимуму від початку 2024 року. Станом на 16 березня він зафіксований на відмітці 601 см над "0" поста. Температура води - 3,9 градусів за Цельсієм.

За даними моніторингу, за останні сім днів рівень Дніпра у межах столиці зріс на понад 60 см.

Водночас, як зауважив начальник КМВА Сергій Попко, спостерігається значне коливання рівня води протягом доби. Наприклад, 14 березня він змінювався від 620 см до 577 см, але на час фіксації становив 583 см.

Підйом рівня води і такі значні коливання відбуваються внаслідок збільшення скидів води з Київського водосховища через пропуск весняного водопілля. Тому спостерігається початкове затоплення заплав і понижених прирічкових територій.

Рівень небезпеки гідрологічних явищ І (жовтий).

"Станом на 16 березня аварійних підтоплень по місту не зафіксовано. Промислові об’єкти і житлові масиві міста поза небезпекою. Моніторинг цьогорічного водопілля триває", - зазначив Попко.

За прогнозами Укргідрометцентру, щонайменше до 19 березня рівень води у Дніпрі в Києві утримуватиметься вище відміток початкового затоплення заплав і понижених прирічкових територій, підкреслив начальник КМВА.

Нагадаємо, у Чорнобильському заповіднику повідомили про весняну повінь: велика вода прийшла незвично рано.

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