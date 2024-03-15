Керівник Київського метро після скандалу написав заяву на звільнення

Брагінський втрапив у скандал через свої статки і статки родини.

Начальник Київського метрополітену Віктор Брагінський написав заяву на звільнення 15 березня. Сталося це після гучного розслідування Bihus info.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації.

"Обов’язки начальника комунального підприємства тимчасово виконуватиме головний інженер Київського метрополітену Віктор Вигівський", - додали у КМДА.

Скандал за участі Брагінського

Приводом до кадрових змін стало розслідуванні журналістів Bihus info, які знайшли чимало цікавого у декларації Брагінського. Напередодні мер Києва Віталій Кличко заявив, що керівника метро через це відсторонять від обов'язків, або ж він "не пручатиметься і сам напише заяву на звільнення".

Як зазначили у Bihus info, у метрополітену проблем все більше, а розбудовою активно займаються рідні самого Брагінського. Зокрема, у декларації посадовця знайшли маму-пенсіонерку, яка купує дорогі квартири, ат не зовсім колишню дружину-мільйонерку, яка будує дачу в Козині.

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