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Керівник Київського метро після скандалу написав заяву на звільнення

Керівник Київського метро після скандалу написав заяву на звільнення

Київський метрополітен. / Фото: КМДА

Брагінський втрапив у скандал через свої статки і статки родини.

Начальник Київського метрополітену Віктор Брагінський написав заяву на звільнення 15 березня. Сталося це після гучного розслідування Bihus info. 

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації.

"Обов’язки начальника комунального підприємства тимчасово виконуватиме головний інженер Київського метрополітену Віктор Вигівський", - додали у КМДА. 

Скандал за участі Брагінського

Приводом до кадрових змін стало розслідуванні журналістів Bihus info, які знайшли чимало цікавого у декларації Брагінського. Напередодні мер Києва Віталій Кличко заявив, що керівника метро через це відсторонять від обов'язків, або ж він "не пручатиметься і сам напише заяву на звільнення".

Як зазначили у Bihus info, у метрополітену проблем все більше, а розбудовою активно займаються рідні самого Брагінського. Зокрема, у декларації посадовця знайшли маму-пенсіонерку, яка купує дорогі квартири, ат не зовсім колишню дружину-мільйонерку, яка будує дачу в Козині.

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