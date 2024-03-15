Смертельна ДТП на Кільцевій дорозі у Києві: поліція оприлюднила подробиці та фото

В аварії від отриманих травм загинув 38-річний керманич автомобіля Volkswagen.
У Києві на Кільцевій дорозі сталася смертельна ДТП. Водій автомобіля Renault, перестроюючись у ліву смугу, не надав перевагу у русі та зіткнувся з автомобілем Volkswagen, внаслідок чого останнього відкинуло на узбіччя у металевий відбійник. 38-річний керманич Volkswagen загинув на місці аварії.
Про це повідомляє поліція Києва.
"Попередньо встановлено, що 64-річний водій автомобіля Renault, перестроюючись у ліву смугу, не надав перевагу у русі та зіткнувся з автомобілем Volkswagen. Від удару Volkswagen відкинуло на узбіччя, де транспортний засіб зіткнувся з металевим відбійником та перекинувся. 38-річний керманич автомобіля Volkswagen від отриманих травм загинув на місці події", – розповіли у поліції.
За попередньою інформацію, водій автомобіля Renault був тверезим.
Керманичу автомобіля Renault повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. 64-річному водію загрожує до восьми років за ґратами.
Нагадаємо, траса Київ-Чоп перекрита через аварію двох фур.
Читайте також:
- "Рабовласники" сучасності: в Києві співмешканці два роки утримували в неволі дівчину, змушуючи займатися сексом (фото, відео)
- Продавали автомати за 46 000 грн та надсилали їх поштою: повідомлено про підозру двом торгівцям зброєю (фото, відео)
- У Києві продавець вуличної їжі шпигував за будівлями Служби безпеки та ЗСУ: як його покарали