Смертельна ДТП на Кільцевій дорозі у Києві: поліція оприлюднила подробиці та фото

У Києві на Кільцевій дорозі сталася смертельна ДТП. Водій автомобіля Renault, перестроюючись у ліву смугу, не надав перевагу у русі та зіткнувся з автомобілем Volkswagen, внаслідок чого останнього відкинуло на узбіччя у металевий відбійник. 38-річний керманич Volkswagen загинув на місці аварії.

Про це повідомляє поліція Києва.

"Попередньо встановлено, що 64-річний водій автомобіля Renault, перестроюючись у ліву смугу, не надав перевагу у русі та зіткнувся з автомобілем Volkswagen. Від удару Volkswagen відкинуло на узбіччя, де транспортний засіб зіткнувся з металевим відбійником та перекинувся. 38-річний керманич автомобіля Volkswagen від отриманих травм загинув на місці події", – розповіли у поліції.

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За попередньою інформацію, водій автомобіля Renault був тверезим.

Керманичу автомобіля Renault повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. 64-річному водію загрожує до восьми років за ґратами.

Нагадаємо, траса Київ-Чоп перекрита через аварію двох фур.

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