Начальника метрополітену Києва відсторонять після скандального розслідування

Начальника метрополітену Києва Віктора Брагінського відсторонять після скандального розслідування.

Про це повідомив у Мережі мер Києва Віталій Кличко.

"Віктор Брагінський буде відсторонений від виконання обовʼязків директора столичного метро. Або не пручатиметься і сам напише заяву на звільнення. А далі фактами, оприлюдненими в розслідуванні журналістів Bihus info, мають займатися відповідні органи", - йдеться у повідомленні.

Кличко додав, що "всім в душу не заглянеш".

"Але, коли тобі брешуть в очі, а за спиною дістають кроликів з капелюха, - виглядає це надто погано. І не тільки по відношенню до мене особисто, а по відношенню до киян", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у Bihus info, у метрополітену проблем все більше, а розбудовою активно займаються рідні самого Брагінського.

"Ми вирішили розібратися, як це можливо. Заглянули в декларації директора. Потім у мільярдні контракти метрополітену. Порахували нове майно його рідних. І знайшли багато цікавого", - йдеться у повідомленні.

Серед цікавого, що знайшли:

маму-пенсіонерку, яка купує дорогі квартири

не зовсім колишню дружину-мільйонерку, яка будує дачу в Козині

сестру, що купила у самого Брагінського землю з космічною націнкою

а ще пов‘язаних з ним людей, які отримували підряди від самого метрополітену.

Нагадаємо, ще одна станція метро в Києві "заплакала". На "Видубичах" кияни помітили струмки води, які збігали зі стелі та по стінах станції. Відповідне відео очевидці публікують у соціальних мережах.

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