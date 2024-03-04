Велика вода прийшла незвично рано: у Чорнобильському заповіднику повідомили про весняну повінь (фото)

Такі ранні повені спостерігались і раніше, наприклад, у 2014 чи вже досить далекому 2002 роках.

Цього року весняна повінь на річки Чорнобильського заповідника на Київщині прийшла незвично рано. Фахівці-гідрологи частіше називають таке збільшення водності "тало-дощовим паводком", розподіляючи ролі у великій воді між сніготаненням та дощами. Однак на малих річках Заповідника це все ж таки – весняна повінь або водопілля, оскільки вагомих снігопадів, які б сформували нову хвилю повені, синоптики не очікують.

Про це йдеться у повідомленні Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

У Заповіднику зазначили, що такі ранні повені спостерігались і раніше, наприклад, у 2014 чи вже досить далекому 2002 роках.

"На річці Уж затоплення заплави почалось кілька тижнів тому, а найвищий рівень повені зафіксовано 24 лютого. Зараз спостерігаємо поступовий спад рівнів води. Натомість, у найбільшій поліській річці Прип’ять вода продовжує прибувати, наповнюючи при цьому стариці та заплавні озера", – йдеться у повідомленні.

Гідрологи Українського гідрометцентру прогнозують пік водопілля в пониззі Прип’яті дещо вищим від норми. Тож очікуємо, що велика вода створить сприятливі умови для заплавних екосистем.

Весняні води також наповнили і менші річки, меліоративні канали, оживили поліські болота.

Прогноз погоди на березень

Раніше українські синоптики повідомили про погоду в березні. Так, за інформацією Укргідрометцентру нинішній березень не буде ні холодним, ні теплим. Сильних морозів не прогнозується, однак і одягати легке вбрання зарано. В березні середньодобова температура переходить через +5 градусів у бік підвищення, але перехід відбувається поступово.

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