Смертельное ДТП на Окружной дороге в Киеве: полиция обнародовала подробности и фото

В Киеве на Окружной дороге произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля Renault, перестраиваясь в левую полосу, не предпочел двигаться и столкнулся с автомобилем Volkswagen, в результате чего последнего отбросило на обочину в металлический отбойник. 38-летний вождь Volkswagen погиб на месте аварии.

Об этом сообщает полиция Киева.

"Предварительно установлено, что 64-летний водитель автомобиля Renault, перестраиваясь в левую полосу, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем Volkswagen. От удара Volkswagen отбросило на обочину, где транспортное средство столкнулось с металлическим отбойником и опрокинулось. Volkswagen от полученных травм погиб на месте происшествия", – рассказали в полиции.

Также читайте Известная украинская певица попала в ДТП

По предварительной информации, водитель автомобиля Renault был трезв.

Водителю автомобиля Renault сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего. 64-летнему водителю грозит до восьми лет за решеткой.

Напомним, трасса Киев-Чоп перекрыта из-за аварии двух фур.

Читайте также: