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Руководитель Киевского метро после скандала написал заявление на увольнение

Руководитель Киевского метро после скандала написал заявление на увольнение

Киевский метрополитен. / Фото: КГГА

Брагинский попал в скандал из-за своего состояния и состояния семьи.

Начальник Киевского метрополитена Виктор Брагинский написал заявление об увольнении 15 марта. Произошло это после громкого расследования Bihus Info.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

"Обязанности начальника коммунального предприятия будет временно выполнять главный инженер Киевского метрополитена Виктор Выговский", — добавили в КГГА.

Скандал с участием Брагинского

Поводом к кадровым изменениям стало расследование журналистов Bihus info, нашедших немало интересного в декларации Брагинского. Накануне мэр Киева Виталий Кличко заявил, что руководителя метро из-за этого отстранят от обязанностей, или же он "не будет сопротивляться и сам напишет заявление на увольнение".

Как отметили в Bihus info, у метрополитена проблем все больше, а развитием активно занимаются родные самого Брагинского. В частности, в декларации чиновника нашли маму-пенсионерку, которая покупает дорогие квартиры, а не совсем бывшую жену-миллионершу, которая строит дачу в Козине.

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