Начальника метрополитена Киева отстранят после скандального расследования

В декларации Брагинского нашли немало интересного.
Начальника метрополитена Киева Виктора Брагинского отстранят после скандального расследования.
Об этом сообщил в Сети мэр Киева Виталий Кличко.
"Виктор Брагинский будет отстранен от исполнения обязанностей директора столичного метро. Или не будет сопротивляться и сам напишет заявление на увольнение. А дальше фактами, обнародованными в расследовании журналистов Bihus info, должны заниматься соответствующие органы ", — говорится в сообщении.
Кличко добавил, что "всем в душу не заглянешь".
"Но, когда тебе врут в глаза, а за спиной достают кроликов из шляпы, — выглядит это слишком плохо. И не только по отношению ко мне лично, а по отношению к киевлянам", - говорится в сообщении.
Как отметили в Bihus info, у метрополитена проблем все больше, а развитием активно занимаются родные самого Брагинского.
" Мы решили разобраться, как это возможно. Заглянули в декларации директора. Затем в миллиардные контракты метрополитена. Считали новое имущество его родных. И нашли много интересного", - говорится в сообщении.
Среди интересного, что нашли:
- маму-пенсионерку, которая покупает дорогие квартиры
- не совсем бывшую жену-миллионершу, которая строит дачу в Козине
- сестру, купившую у самого Брагинского землю с космической наценкой
- а еще связанных с ним людей, получавших подряды от самого метрополитена.
Напомним, еще одна станция метро в Киеве "заплакала". На "Выдубичах" киевляне заметили ручьи воды, сбегавшие с потолка и по стенам станции. Подходящее видео очевидцы публикуют в социальных сетях.
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