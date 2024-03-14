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Начальника метрополитена Киева отстранят после скандального расследования

Начальника метрополитена Киева отстранят после скандального расследования

Начальника метрополитена Киева отстранят после скандального расследования

Виктор Брагинский

В декларации Брагинского нашли немало интересного.

Начальника метрополитена Киева Виктора Брагинского отстранят после скандального расследования.

Об этом сообщил в Сети мэр Киева Виталий Кличко.

"Виктор Брагинский будет отстранен от исполнения обязанностей директора столичного метро. Или не будет сопротивляться и сам напишет заявление на увольнение. А дальше фактами, обнародованными в расследовании журналистов Bihus info, должны заниматься соответствующие органы ", — говорится в сообщении.

Кличко добавил, что "всем в душу не заглянешь".

"Но, когда тебе врут в глаза, а за спиной достают кроликов из шляпы, — выглядит это слишком плохо. И не только по отношению ко мне лично, а по отношению к киевлянам", - говорится в сообщении.

Как отметили в Bihus info, у метрополитена проблем все больше, а развитием активно занимаются родные самого Брагинского.

" Мы решили разобраться, как это возможно. Заглянули в декларации директора. Затем в миллиардные контракты метрополитена. Считали новое имущество его родных. И нашли много интересного", - говорится в сообщении.

Среди интересного, что нашли:

  • маму-пенсионерку, которая покупает дорогие квартиры
  • не совсем бывшую жену-миллионершу, которая строит дачу в Козине
  • сестру, купившую у самого Брагинского землю с космической наценкой
  • а еще связанных с ним людей, получавших подряды от самого метрополитена.

Напомним, еще одна станция метро в Киеве "заплакала". На "Выдубичах" киевляне заметили ручьи воды, сбегавшие с потолка и по стенам станции. Подходящее видео очевидцы публикуют в социальных сетях.

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