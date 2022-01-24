На месте работает полиция и выясняет все обстоятельства трагедии.
В Киеве у входа в больницу застрелился мужчина.
Инцидент произошел в Дарницком районе столицы.
Об этом сообщил паблик "Магнолия ТВ".
"На входе в отделение туберкулезной больницы мужчина достал огнестрельное оружие и попал себе в висок. Смерть наступила мгновенно", — говорится в сообщении.
На вид погибшему 45-50 лет.
При себе мужчина имел дорожную сумку.
Работники больницы отказались что-либо комментировать.
На месте работает полиция, выясняющая все обстоятельства трагедии.
Напомним, в Луганской области нашли застреленным контрактника 1998 года рождения. Парень был родом из села Новогригоровка Вторая Кировоградской области. По версии следствия, боец покончил жизнь самоубийством. Отметим, что с декабря 2021 это уже третий случай самоубийства в рядах украинских военных на Донбассе.
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