В Киеве у входа в больницу застрелился мужчина

В Киеве у входа в больницу застрелился мужчина

На месте работает полиция и выясняет все обстоятельства трагедии.

В Киеве у входа в больницу застрелился мужчина.

Инцидент произошел в Дарницком районе столицы.

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Об этом сообщил паблик "Магнолия ТВ".

"На входе в отделение туберкулезной больницы мужчина достал огнестрельное оружие и попал себе в висок. Смерть наступила мгновенно", — говорится в сообщении.

На вид погибшему 45-50 лет.

При себе мужчина имел дорожную сумку.

Работники больницы отказались что-либо комментировать.

На месте работает полиция, выясняющая все обстоятельства трагедии.

Напомним, в Луганской области нашли застреленным контрактника 1998 года рождения. Парень был родом из села Новогригоровка Вторая Кировоградской области. По версии следствия, боец покончил жизнь самоубийством. Отметим, что с декабря 2021 это уже третий случай самоубийства в рядах украинских военных на Донбассе.

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