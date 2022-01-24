На місці працює поліція, яка з’ясовує усі обставини трагедії.

У Києві біля входу до лікарні застрелився чоловік.

Інцидент стався у Дарницькому районі столиці.

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Про це повідомив паблік "Магнолія ТВ".

"На вході у відділення туберкульозної лікарні чоловік дістав вогнепальну зброю та поцілив собі у скроню. Смерть настала миттєво", - йдеться у повідомленні.

На вигляд загиблому 45-50 років.

При собі чоловік мав дорожню сумку.

Працівники лікарні відмовилися будь-що коментувати.

На місці працює поліція, яка з’ясовує усі обставини трагедії.

Нагадаємо, у Луганській області знайшли застреленим контрактника 1998 року народження. Хлопець був родом з села Новогригорівка Друга Кіровоградської області. За версією слідства, боєць покінчив життя самогубством. Зазначимо, що від грудня 2021 року це вже третій випадок самогубства у лавах українських військових на Донбасі.

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