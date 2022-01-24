Після вихідних коронавірус у Києві трохи пішов на спад: статистика на 24 січня

Загалом у столиці підтверджено 353 224 випадки COVID-19.
Станом на ранок 24 січня у Києві зафіксовано 464 нових випадки коронавірусу за добу. Це на 95 випадків менше, ніж 23 січня (559 випадків коронавірусу).
Загалом у столиці підтверджено 353 224 випадки COVID-19.
Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.
Від початку епідемії у Києві:
- одужали – 330 756 осіб (134 за добу);
- померли – 8 444 особи (7 за добу).
У Київській області зафіксовано 192 653 випадки COVID-19 (256 нових випадків за добу).
Від початку епідемії в області:
- одужали – 181 694 особи (83 за добу);
- померли – 4 799 осіб (0 за добу).
Нагадаємо, лікарка-пульмонологиня Світлана Гук назвала основні симптоми "Омікрону". "Що мені кидається у вічі - ураження верхніх дихальних шляхів, нежить, сильний біль в горлі. Поки не бачила шлунково-кишкових розладів (у випадку зараження "Омікроном" - ред.). Але, в цілому, симптоми можуть складати різну клінічну мозаїку", - зазначила вона.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua
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