Після вихідних коронавірус у Києві трохи пішов на спад: статистика на 24 січня

Після вихідних коронавірус у Києві трохи пішов на спад: статистика на 24 січня

Загалом у столиці підтверджено 353 224 випадки COVID-19.

Станом на ранок 24 січня у Києві зафіксовано 464 нових випадки коронавірусу за добу. Це на 95 випадків менше, ніж 23 січня (559 випадків коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 353 224 випадки COVID-19.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

Від початку епідемії у Києві:

одужали – 330 756 осіб ( 134 за добу);

осіб ( за добу); померли – 8 444 особи (7 за добу).

У Київській області зафіксовано 192 653 випадки COVID-19 (256 нових випадків за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали – 181 694 особи ( 8 3 за добу);

особи ( за добу); померли – 4 799 осіб (0 за добу).

Нагадаємо, лікарка-пульмонологиня Світлана Гук назвала основні симптоми "Омікрону". "Що мені кидається у вічі - ураження верхніх дихальних шляхів, нежить, сильний біль в горлі. Поки не бачила шлунково-кишкових розладів (у випадку зараження "Омікроном" - ред.). Але, в цілому, симптоми можуть складати різну клінічну мозаїку", - зазначила вона.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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