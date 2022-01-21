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Жили у приміщенні лазні: у Київській області загинула 1-річна дитина, 18-річну матір затримали

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Жили у приміщенні лазні: у Київській області загинула 1-річна дитина, 18-річну матір затримали

ГУ Національної поліції в Київській області

Жінці загрожує до 8 років позбавлення волі.

У селі Бузова Київської області 20 січня в приміщенні сталась пожежа. Під час займання загинула 1-річна дитина. 

Про це повідомили в Нацполіції Київської області. 

Повідомлення про пожежу до поліції надійшло о 18:30. За даними слідства, пожежа сталась у приміщенні лазні, в якому жила 18-річна мати разом із трьома дітьми. Під час займання загинула 1-річна дитина. 

© ДСНС України у Київській області
ДСНС України у Київській області

"Дівчина повідомила правоохоронцям, що близько 18:00 вийшла до вбиральні залишивши в приміщенні трьох малолітніх дітей, і вже через декілька хвилин помітила задимлення. За попередньою інформацією пожежа трапилася внаслідок самовільного займання пічки, якою здійснювалося опалення приміщення", - йдеться у повідомленні. 

© ГУ Національної поліції в Київській області
ГУ Національної поліції в Київській області

Правоохоронці затримали жінку. За цим фактом відкрили провадження за ч.3 ст. 135 (Залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі. 

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